Создатель ChatGPT не смог зарегистрировать бренд GPT

В США отказали в регистрации марки GPT компании OpenAI

Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) в очередной раз отказало компании OpenAI в регистрации торговой марки GPT. Об этом сообщает издание Gizmodo.

В документе организации говорится, что GPT является простой аббревиатурой и термином, который обозначает не конкретный продукт, а их семейство. В связи с этим многие компании могут использовать название для обозначения своих продуктов и сервисов.

В OpenAI, которая подала заявку на регистрацию бренда, возразили, что обычные потребители знают, как расшифровывается GPT. По словам создателей ChatGPT, большая часть пользователей связывает термин GPT с их продуктом. «Эта формулировка слишком громкая и содержит термины, характерные для мира искусственного интеллекта, которые средний потребитель не поймет», — заявили представители компании.

«Тот факт, что потребители могут не знать расшифровки аббревиатуры, не меняет того, что GPT — термин», — ответили в USPTO. Специалисты ведомства напомнили, что GPT означает «генеративный предварительно обученный преобразователь». Журналисты Gizmodo отметили, что OpenAI отправляла заявку на регистрацию торговой марки GPT в декабре 2022 года, тогда фирма в первый раз получила отказ.

Ранее стало известно, что американская компания OpenAI разработает поисковую систему. Судя по всему, поисковик будет работать на основе искусственного интеллекта.