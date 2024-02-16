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18:54, 16 февраля 2024Наука и техника

Создатели ChatGPT разработают поисковик

The Information: создатель ChatGPT OpenAI разработает поисковую систему

Фото: Javier Quesada / Unsplash

Американская компания OpenAI разработает поисковую систему. Об этом сообщает издание The Information.

По словам источника, знакомого с планами фирмы, поисковик будут создавать на базе Bing. Это связано с тем, что разработчик популярной поисковой системы — корпорация Microsoft — тесно связана с OpenAI и является одним из инвесторов компании. Инсайдеры не смогли узнать о ключевых особенностях нового сервиса. Также не сообщается о сроках запуска продукта. Вероятнее всего, поисковая система будет работать на основе искусственного интеллекта (ИИ).

Журналисты медиа отметили, что технологии OpenAI уже используются в продуктах Microsoft. Так, поисовик Bing интегрирован с ChatGPT 4. Кроме того, при помощи ChatGPT можно найти определенную информацию в интернете.

Ранее в OpenAI и Microsoft заявили, что хакерские атаки улучшились с помощью искусственного интеллекта (ИИ). По словам аналитиков, ИИ начали активно пользоваться группы хакеров из России, Северной Кореи, Ирана и Китая.

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      Андрей Ставицкий
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