Создатели ChatGPT разработают поисковик

The Information: создатель ChatGPT OpenAI разработает поисковую систему

Американская компания OpenAI разработает поисковую систему. Об этом сообщает издание The Information.

По словам источника, знакомого с планами фирмы, поисковик будут создавать на базе Bing. Это связано с тем, что разработчик популярной поисковой системы — корпорация Microsoft — тесно связана с OpenAI и является одним из инвесторов компании. Инсайдеры не смогли узнать о ключевых особенностях нового сервиса. Также не сообщается о сроках запуска продукта. Вероятнее всего, поисковая система будет работать на основе искусственного интеллекта (ИИ).

Журналисты медиа отметили, что технологии OpenAI уже используются в продуктах Microsoft. Так, поисовик Bing интегрирован с ChatGPT 4. Кроме того, при помощи ChatGPT можно найти определенную информацию в интернете.

Ранее в OpenAI и Microsoft заявили, что хакерские атаки улучшились с помощью искусственного интеллекта (ИИ). По словам аналитиков, ИИ начали активно пользоваться группы хакеров из России, Северной Кореи, Ирана и Китая.