Губернатор счел список книг с пропагандой ЛГБТ попыткой навредить России

Губернатор Никитин счел список подлежащих изъятию книг попыткой навредить России

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин счел появившийся в сети список книг, якобы подлежащих изъятию из-за пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в РФ), попыткой навредить России. Об этом политик написал в Telegram.

Перечень, в который также включены книги Федора Достоевского и древнегреческого философа Платона, возмутил Никитина. «Этот список составлен непонятно как, неизвестно под каким соусом распространен и какие цели преследовал автор идеи. Но мне лично кажется, что он хотел нанести вред нашей стране и подорвать авторитет ее институтов», — написал он.

Губернатор выразил надежду, что список получит надлежащую оценку общества, и в России подобные провокации будут появляться реже.

Ранее президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов подтвердил, что такой список действительно был создан, но уже потерял свою актуальность и не имеет отношения к реальности. Он объяснил, что перечень сформировали еще в 2022 году в период обсуждения законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ. По словам Соколова, таким образом «отрасль хотела наглядно продемонстрировать, что могло бы попасть под действие закона, если не были бы разработаны четкие критерии».

В свою очередь, российский маркетплейс «Мегамаркет» сообщил, что снял с продажи книг, которые вошли в список. Среди произведений, вошедших в перечень, присутствуют работы таких авторов, как Федор Достоевский, Стивен Кинг, Харуки Мураками, Марсель Пруст, Оскар Уайльд и Стефан Цвейг.