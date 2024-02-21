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00:56, 21 февраля 2024Спорт

«Интер» обыграл «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

«Интер» дома обыграл «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Фото: Spada / Global Look Press

Миланский «Интер» на своем поле обыграл мадридский «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 20 февраля, и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей единственный мяч на 79-й минуте забил Марко Арнаутович.

Ответная встреча пройдет 13 марта. Игра состоится в Мадриде..

Финал турнира в нынешнем сезоне состоится 1 июня. Встреча пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В прошлом году «Интер» в финале Лиги чемпионов уступил «Манчестер Сити».

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      Алексей Гусев
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