В iPhone 15 появились расширенные настройки батареи

Apple добавила в настройки iPhone 15 информацию о циклах перезарядки батареи

Компания Apple добавила в iPhone 15 расширенные настройки аккумулятора. Об этом сообщает издание MacRumors.

В бета-версии iOS 17.4, которую изучили журналисты медиа, появились новые настройки батареи. Кроме информации о состоянии аккумулятора пользователи могут посмотреть количество циклов перезарядки. Эти данные помогут узнать о том, необходима ли замена аккумулятора.

Также в компании рассказали, что изменили систему подсчета остаточной емкости батарей iPhone. Так, новые смартфоны Apple рассчитаны на сохранение 80 процентов емкости после 1000 циклов перезарядки, тогда как более старые версии — после 500 циклов.

По словам журналистов медиа, новая информация о циклах перезарядки доступна только пользователям актуальных устройств — iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max. Авторы напомнили, что владельцы новых гаджетов могут ограничить телефоны так, чтобы они перестали заряжаться при достижении уровня батареи 80 процентов.

Ранее Apple опровергла популярный миф, согласно которому утонувший смартфон необходимо помещать в сухой рис. В компании рассказали, что в случае контакта iPhone с влагой требуется оставить его в сухом месте с хорошей вентиляцией.