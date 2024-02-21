Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:31, 21 февраля 2024Наука и техника

Итальянские Leopard 2 получат новую пушку

Defense News: итальянские Leopard 2A8 могут получить новую пушку и оборудование

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Компания Leonardo планирует добавить новое оборудование и ствол пушки собственного производства в конструкцию немецких танков Leopard 2A8, которые купит Италия. Об этом генеральный директор итальянской компании Лоренцо Мариани сообщил изданию Defense News.

«В соответствии с письмом о намерениях, подписанным в декабре с KNDS, танк Leopard 2 будет значительно "итальянизирован", чтобы соответствовать требованиям Италии и обеспечить промышленную и управленческую роль Италии», — сказал он.

Танк для итальянской армии может получить цифровую радиостанцию, электрооптические датчики, систему управления огнем и ствол орудия итальянского производства. Мариани отметил, что возможные изменения «находятся в стадии оценки».

Материалы по теме:
Есть пробитие! Как в России научились уничтожать любые танки противника
Есть пробитие!Как в России научились уничтожать любые танки противника
27 октября 2023
Год назад Запад пообещал Украине дать Abrams, Challenger и Leopard. Почему танки, ракеты и другое оружие не помогло ВСУ?
Год назад Запад пообещал Украине дать Abrams, Challenger и Leopard.Почему танки, ракеты и другое оружие не помогло ВСУ?
25 января 2024

Отмечается, что Италия подписала контракт на покупку новых танков Leopard 2A8, чтобы восполнить пробел в возможностях вооруженных сил, поскольку конфликт на Украине показал значимость сухопутных операций. 133 заказанных машины будут собирать на предприятии Leonardo в Специи.

Ранее стало известно, что танки Leopard 1A5 Вооруженных сил Греции могут получить дополнительную броню с козырьком для защиты от дронов. Эффективность устаревши машин планируют повысить до уровня Leopard 2A4 HEL.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Польские фермеры призвали Путина навести «порядок с Украиной и Брюсселем». Чем обернется блокада на границе?

      Захарова ответила на претензии Сеула по поводу подарка Путина для Ким Чен Ына

      Легенда американского баскетбола сколотил «империю недвижимости»

      Россиянам раскрыли опасность предлагающих бесплатную помощь юристов

      Байден призвал обратить внимание на «невменяемость» Трампа

      Зеленского предупредили об угрозе из-за потери Авдеевки

      В Авдеевке испугались возвращения ВСУ

      Такер Карлсон назвал помощь США Украине отмыванием денег

      Популярная певица снялась в купальнике через два месяца после четвертых родов

      Трамп назвал Россию победившей Наполеона и Гитлера военной машиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше