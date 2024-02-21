Киев увидел в протестах польских фермеров осознанную провокацию

На Украине увидели провокацию в протестах польских фермеров

Рассыпанное в ходе протестов польских фермеров украинское зерно является провокацией, которую в действиях протестующих в отношении Киева увидел центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при министерстве культуры Украины. Соответствующее сообщение опубликовано в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Кремль прилагает реальные усилия, чтобы "разобраться" и с Украиной, и с Польшей, и с Европейским союзом. Поведение отдельных польских фермеров с украинским зерном — осознанная провокация, целью которой является уничтожение духа добрососедства между украинцами и поляками», — говорится в сообщении.

Представители организации также обратили внимание на действия одного из протестующих, который прикрепил к трактору баннер, призывающий президента России Владимира Путина «навести порядок с Украиной и Брюсселем и нашими властями», а также советский флаг. По информации центра, фермера задержала полиция Польши.

11 февраля стало известно, что в пограничном населенном пункте Дорохуске протестующие против наплыва украинских товаров польские фермеры высыпали зерно из грузовиков, которым пришлось вернуться на Украину.