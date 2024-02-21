Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:37, 21 февраля 2024Бывший СССР

Киев увидел в протестах польских фермеров осознанную провокацию

На Украине увидели провокацию в протестах польских фермеров

Фото: IMAGO / David Tanecek / Globallookpress.com

Рассыпанное в ходе протестов польских фермеров украинское зерно является провокацией, которую в действиях протестующих в отношении Киева увидел центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при министерстве культуры Украины. Соответствующее сообщение опубликовано в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Кремль прилагает реальные усилия, чтобы "разобраться" и с Украиной, и с Польшей, и с Европейским союзом. Поведение отдельных польских фермеров с украинским зерном — осознанная провокация, целью которой является уничтожение духа добрососедства между украинцами и поляками», — говорится в сообщении.

Представители организации также обратили внимание на действия одного из протестующих, который прикрепил к трактору баннер, призывающий президента России Владимира Путина «навести порядок с Украиной и Брюсселем и нашими властями», а также советский флаг. По информации центра, фермера задержала полиция Польши.

11 февраля стало известно, что в пограничном населенном пункте Дорохуске протестующие против наплыва украинских товаров польские фермеры высыпали зерно из грузовиков, которым пришлось вернуться на Украину.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      В Испании не подтвердили личность убитого пилота, угнавшего российский вертолет на Украину. Что известно о деле?

      Жители российского города пожаловались на нашествие муравьев

      Россиянка связалась с лже-риелтором и потеряла тысячи рублей

      Генсек НАТО признал сложность ситуации для ВСУ после потери Авдеевки

      Россияне описали обстановку около визового центра Китая словом «нервная»

      Россиянка лишила отца не вернувшегося с СВО солдата выплат от государства

      ЦБ оценил возможности Киви Банка для возврата средств держателям кошельков

      На Украине заявили о продолжении контрнаступления ВСУ

      Додик сообщил Путину о попытках отбиться от антироссийских санкций

      На певицу Нюшу захотели подать жалобу в прокуратуру

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше