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00:17, 21 февраля 2024Мир

Польские фермеры призвали Путина «разобраться с Украиной и Брюсселем»

Zet: польские фермеры призвали Путина «разобраться с Украиной и Брюсселем»

Фото: Jakub Orzechowski / Agencja Wybor / Reuters

Протестующие на границе с Украиной польские фермеры использовали плакаты против Киева и Брюсселя, а также пророссийские транспаранты. Об этом сообщает Zet.

На одной из фотографий с места проведения акции видно, что на один из тракторов прикреплен баннер с призывом к президенту России Владимиру Путину навести «порядок с Украиной и Брюсселем и нашими властями».

Отмечается, что полиция не препятствовала проведению акций, часто сопровождала колонны тракторов.

Во вторник, 20 февраля, Пограничная служба Украины пожаловалась, что польские фермеры ужесточили блокаду транспорта на нескольких контрольно-пропускных пунктах (КПП) на границе с Украиной.

Ранее польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в Дорохуске на границе с украинской территорией. Позднее сообщалось, что в Литве неизвестные рассыпали зерно из польской фуры.

Польские перевозчики начали блокировку погранпунктов на границе с Украиной 6 ноября 2023 года. Основным требованием протестующих было введение коммерческих ограничений в отношении дальнобойщиков с Украины. Позднее к протестам присоединились фермеры из Польши.

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      Марина Совина
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