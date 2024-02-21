Zet: польские фермеры призвали Путина «разобраться с Украиной и Брюсселем»

Протестующие на границе с Украиной польские фермеры использовали плакаты против Киева и Брюсселя, а также пророссийские транспаранты. Об этом сообщает Zet.

На одной из фотографий с места проведения акции видно, что на один из тракторов прикреплен баннер с призывом к президенту России Владимиру Путину навести «порядок с Украиной и Брюсселем и нашими властями».

Отмечается, что полиция не препятствовала проведению акций, часто сопровождала колонны тракторов.

Во вторник, 20 февраля, Пограничная служба Украины пожаловалась, что польские фермеры ужесточили блокаду транспорта на нескольких контрольно-пропускных пунктах (КПП) на границе с Украиной.

Ранее польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в Дорохуске на границе с украинской территорией. Позднее сообщалось, что в Литве неизвестные рассыпали зерно из польской фуры.

Польские перевозчики начали блокировку погранпунктов на границе с Украиной 6 ноября 2023 года. Основным требованием протестующих было введение коммерческих ограничений в отношении дальнобойщиков с Украины. Позднее к протестам присоединились фермеры из Польши.