Китай представил на экспорт аналог американского AH-64 Apache

Китай на авиашоу в Сингапуре представил на экспорт ударный вертолет Z-10ME

Китай на проходящем в Сингапуре авиашоу представил на экспорт ударный вертолет Z-10ME, который может быть аналогом американского AH-64 Apache. Об этом сообщает Defense News.

Издание уверяет, что Z-10ME стал первым ударным вертолетом, представленным China National Aero-Technology Import & Export Corporation и Aviation Industry Corporation of China за пределами Китая. Defense News напоминает, что после того как этот вертолет был показан на Airshow China 2021, некоторые аналитики начали его сравнивать с американским AH-64 Apache.

Отмечается, что Z-10 китайская армия использовала для военных учений вблизи Индии и Тайваня. По данным Military Balance 2023, в Китае насчитывается более 200 единиц Z-10 различных модификаций. В Сингапуре вертолет был представлен в модификации Z-10ME-02 вместе с управляемыми ракетами GR5 и ракетами класса «воздух-воздух» CM-502KG и TY-90.

Ранее китайская компания Norinco в своем рекламном ролике представила 155-миллиметровую гаубицу, монтируемую на колесное шасси.