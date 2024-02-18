Китай представил новую гаубицу

Китайская компания Norinco представила новую гаубицу на экспорт

Китайская компания Norinco в своем рекламном ролике представила 155-миллиметровую гаубицу, монтируемую на колесное шасси. Об этом сообщает Defense News.

Разработка объединяет колесное шасси, в роли которого может выступать обычная грузовая машина, и установленную на ней 14-тонную беспилотную башню от самоходной гаубицы SH16 с пушкой.

Для обслуживания новой гаубицы требуется два человека, которые должны находится в бронированной кабине грузовика. Издание допускает, что изделие получило автоматический поворотный магазин для артиллерийских модульных зарядов. Магазин включает не менее семи трубок, в каждой из которых находится до шести снарядов. Новое изделие предназначено для экспорта.

Ранее издание Army Recognition сообщило, что на выставке World Defense Show в Саудовской Аравии Norinco представила противотанковый ракетный комплекс HJ-12E (Red Arrow — 12E).