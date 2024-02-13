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13:00, 13 февраля 2024Наука и техника

На Западе рассказали о китайском конкуренте Javelin

Army Recognition: китайский ПТРК HJ-12 стал конкурентом американского Javelin

Кадр: Big Gun / YouTube

Китайская компания Norinco представила противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) HJ-12E, также известный как Red Arrow-12E, на выставке World Defense Show в Саудовской Аравии. Эта система станет конкурентом американского комплекса Javelin, пишет западное издание Army Recognition.

В публикации рассказали, что китайский ПТРК третьего поколения работает по принципу «выстрелил и забыл». Также HJ-12 стал первым китайским комплексом, способным атаковать бронетехнику в менее защищенную верхнюю полусферу. Считается, что HJ-12E может весить от 17 до 22 килограммов.

«Диаметр HJ-12 в 135 миллиметров предполагает возможность использования более тяжелой боеголовки по сравнению с американской FGM-148 Javelin, диаметр которого составляет 114 миллиметров», — пишет издание. Кумулятивная боевая часть HJ-12 способна пробить до 1100 миллиметров гомогенной брони.

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Разработку базовой версии HJ-12 начали в 2000 году, а с 2013 года ПТРК начали поступать на вооружение НОАК. Одна ракета комплекса стоит семь тысяч долларов, а стоимость модуля управления составляет 18,2 тысячи.

В октябре источник РИА Новости сообщил, что специальное маскировочное покрытие «Накидка» российских танков Т-90М показало в зоне специальной военной операции способность отклонять ракеты американского ПТРК Javelin.

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      Даниил Иринин
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