«Накидка» российских танков показала способность отклонять ракеты Javelin

РИА Новости: покрытие «Накидка» российских танков может отражать ракеты Javelin

Специальное маскировочное покрытие «Накидка» российских танков Т-90М «Прорыв-3» показало в зоне специальной военной операции (СВО) способность отклонять ракеты американского противоракетного комплекса (ПТРК) Javelin. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

«Накидка» представляет собой многослойный маскирующий материал, который надевается сверху на танки, как чехол. Он может снижать заметность боевых машин как в инфракрасном, так и в радиолокационном диапазоне, благодаря чему на ракете ПТРК Javelin происходит срыв захвата цели.

При этом, подчеркнул собеседник агентства, эффективность «Накидки» повышается в комплексе с постановкой дымовых и аэрозольных завес.

В июне в концерне «Калашников» сообщили, что предприятие «НИИ стали» начало поставки отечественным предприятиям машиностроения маскирующего материала «Накидка» для танков.