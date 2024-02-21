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11:23, 21 февраля 2024Мир

Лавров оценил перспективы восстановления отношений России и ЕС

Лавров: говорить о перспективах восстановления отношений РФ и ЕС не приходится

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Говорить о перспективах восстановления отношений России и стран Европейского союза (ЕС) сейчас не приходится. Ситуацию в отношениях между Москвой и европейскими столицами оценил глава МИД России Сергей Лавров в интервью бразильскому изданию O Globo.

«Учитывая настрой Брюсселя нанести нам стратегическое поражение, говорить о перспективах восстановления отношений не приходится», — сказал дипломат.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что враждебные отношения с Россией европейские страны навязали себе сами, поэтому им и решать, «что делать с этим выбором».

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      Семен Александров
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