Лавров оценил перспективы восстановления отношений России и ЕС

Лавров: говорить о перспективах восстановления отношений РФ и ЕС не приходится

Говорить о перспективах восстановления отношений России и стран Европейского союза (ЕС) сейчас не приходится. Ситуацию в отношениях между Москвой и европейскими столицами оценил глава МИД России Сергей Лавров в интервью бразильскому изданию O Globo.

«Учитывая настрой Брюсселя нанести нам стратегическое поражение, говорить о перспективах восстановления отношений не приходится», — сказал дипломат.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что враждебные отношения с Россией европейские страны навязали себе сами, поэтому им и решать, «что делать с этим выбором».