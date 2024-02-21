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11:50, 21 февраля 2024Мир

Лавров рассказал о роли России во внешней политике США

Лавров: США в любом случае рассматривают Россию как противника и угрозу
СюжетСанкции против России:

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Вне зависимости от партийной принадлежности человека, занимающего пост президента США, Вашингтон и представители правящей элиты в любом случае рассматривают и будут рассматривать Россию как геополитического оппонента. Об этом в интервью газете O Globo заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Россия рассматривается правящей элитой США, независимо от партийной принадлежности, как противник и угроза. Прежний президент за четыре года пребывания в Белом доме ничего не сделал для улучшения российско-американских отношений», — поделился министр, отметив, что Москва будет готова работать с любым легитимно избранным лидером.

Также Лавров заявил, что Москве «будет важна не личность политика, а курс, который он будет проводить по отношению к России».

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что новый пакет антироссийских санкций затрагивает военно-промышленный комплекс (ВПК) и «источники дохода» в экономике России. «США представят новые санкции против России, которые затронут целый ряд объектов, в том числе в оборонном и промышленном комплексе страны наряду с источниками дохода для ее экономики», — заявил Салливан.

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      Дмитрий Сотак
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