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19:26, 21 февраля 2024Наука и техника

Переход на электрокары связали с улучшением здоровья детей

The Verge: в США назвали пользу для здоровья детей при переходе на электрокары

Фото: Tao Liang / Globallookpress.com

В Американской ассоциации легких связали полный отказ от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) со снижением количества детских заболеваний. Об этом сообщает издание The Verge.

Журналисты медиа сослались на отчет организации, согласно которой переход на электрокары положительно скажется на здоровье детей. По подсчету специалистов, к 2035 году на 2,7 миллиона снизится количество приступов астмы, на 147 тысяч — острых случаев бронхита, на 2,67 миллиона — случаев симптомов верхних дыхательных путей. Также детская смертность должна снизиться на 508 случаев.

«Дети подвергаются большему риску загрязнения воздуха, их легкие все еще растут», — заявила национальный помощник вице-президента в Американской ассоциации легких Лаура Кейт Бендер. Также специалист назвала автомобили с ДВС виновными в загрязнении воздуха — по ее словам, на их долю приходится более четверти всех мировых выбросов.

Согласно планам властей США, к 2025 году все новые продаваемые легковые автомобили должны работать на электрической тяге. К 2040 году все грузовые транспортные средства также должны быть электрическими. Кроме того, они должны будут получать энергию от электрической сети, которая не использует ископаемое топливо.

Ранее в Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA) заявили, что по итогам января 2024 года выпуск легковых автомобилей в Европе вырос на 12,1 процента в годовом выражении. Наибольший прирост выпуска новых автомобилей был зафиксирован в Германии.

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      Андрей Ставицкий
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