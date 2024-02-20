В Европе вырос выпуск автомобилей

ACEA: выпуск легковых автомобилей в Европе вырос на 12,1 % в январе

По итогам января 2024 года выпуск легковых автомобилей в Европе вырос на 12,1 процента в годовом выражении. Количество новых зарегистрированных машин в регионе за это время увеличилось до 851 690 единиц, сообщается на сайте Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

Наибольший прирост выпуска новых автомобилей был зафиксирован в Германии (плюс 19,1 процента), Италии (плюс 10,6 процента), Франция (плюс 9,2 процента) и Испании (плюс 7,3 процента). За первый месяц этого года заметно увеличилась и доля новых электромобилей на европейском рынке. По итогам января она достигла отметки в 10,9 процента, хотя годом ранее составляла 9,5 процента.

Доля гибридных электромобилей составила 28,8 процента. В свою очередь, на автомобили, работающие на бензиновом и дизельном топливе, пришлось почти 50 процентов рынка, хотя год назад их доля составляла 54 процента, резюмировали в ACEA.

Ранее в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) заявили о преодолении кризиса, связанного с нехваткой легковых автомобилей. Налаживанию обеспечения российского авторынка способствовал ряд факторов, включая механизм параллельного импорта, а также наращивание ввоза китайских машин. Кроме того, справиться с рисками дефицита машин помогло выстраивание новых логистических цепочек отечественными импортерами.