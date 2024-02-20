Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
10:45, 20 февраля 2024Экономика

В Европе вырос выпуск автомобилей

ACEA: выпуск легковых автомобилей в Европе вырос на 12,1 % в январе

Фото: Toya Sarno / Reuters

По итогам января 2024 года выпуск легковых автомобилей в Европе вырос на 12,1 процента в годовом выражении. Количество новых зарегистрированных машин в регионе за это время увеличилось до 851 690 единиц, сообщается на сайте Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

Наибольший прирост выпуска новых автомобилей был зафиксирован в Германии (плюс 19,1 процента), Италии (плюс 10,6 процента), Франция (плюс 9,2 процента) и Испании (плюс 7,3 процента). За первый месяц этого года заметно увеличилась и доля новых электромобилей на европейском рынке. По итогам января она достигла отметки в 10,9 процента, хотя годом ранее составляла 9,5 процента.

Доля гибридных электромобилей составила 28,8 процента. В свою очередь, на автомобили, работающие на бензиновом и дизельном топливе, пришлось почти 50 процентов рынка, хотя год назад их доля составляла 54 процента, резюмировали в ACEA.

Ранее в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) заявили о преодолении кризиса, связанного с нехваткой легковых автомобилей. Налаживанию обеспечения российского авторынка способствовал ряд факторов, включая механизм параллельного импорта, а также наращивание ввоза китайских машин. Кроме того, справиться с рисками дефицита машин помогло выстраивание новых логистических цепочек отечественными импортерами.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин исключил Суровикина из наблюдательного совета «Роскосмоса». Чем сейчас занят бывший главком ВКС?

      Землетрясение произошло в российском регионе

      Российский артиллерист рассказал о попытках ВСУ форсировать Днепр

      Популярная 45-летняя актриса пришла на вечеринку в прозрачном наряде

      Бразильский футболист рассказал о реализовавшейся в «Зените» мечте

      «Вкусно — и точка» объявила о масштабной акции по всей стране. Что ждет россиян?

      Реклама

      В Швеции отказались считать членство в НАТО предметом переговоров

      Мужчина решил изгнать демона из дома и погубил всю семью

      В Европе вырос выпуск автомобилей

      В СНБО заявили о предложении летчику-перебежчику из России остаться на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше