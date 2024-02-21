Мадуро выразил желание посетить Россию

Мадуро заявил, что хотел бы посетить Москву сразу после выборов президента РФ

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил желание посетить Москву сразу после выборов президента России. Об этом он заявил на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, пишет ТАСС.

«Я бы хотел сразу после них [выборов] приехать в Москву», — сказал политик. Он также подчеркнул, что уверен в победе действующего российского лидера Владимира Путина.

Лавров прибыл с официальным визитом в Венесуэлу 20 февраля. Латиноамериканское турне российского министра продолжится до 22 февраля.

Ранее президент Венесуэлы заявил, что Россия побеждает Запад в развязанном им же конфликте на Украине. Он уточнил, что «эта война оказалась невыносима для США».