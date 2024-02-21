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00:06, 21 февраля 2024Мир

Мадуро выразил желание посетить Россию

Мадуро заявил, что хотел бы посетить Москву сразу после выборов президента РФ

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил желание посетить Москву сразу после выборов президента России. Об этом он заявил на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, пишет ТАСС.

«Я бы хотел сразу после них [выборов] приехать в Москву», — сказал политик. Он также подчеркнул, что уверен в победе действующего российского лидера Владимира Путина.

Лавров прибыл с официальным визитом в Венесуэлу 20 февраля. Латиноамериканское турне российского министра продолжится до 22 февраля.

Ранее президент Венесуэлы заявил, что Россия побеждает Запад в развязанном им же конфликте на Украине. Он уточнил, что «эта война оказалась невыносима для США».

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      Марина Совина
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