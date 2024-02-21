Медведчук заявил, что вернется в Киев, когда на Украине не будет нацизма

Оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук в беседе с РИА Новости высказался о возвращении в Киев.

Он заявил, что вернется, когда на Украине не будет нацизма. По его словам, на сегодняшний день нацизм стоит во главе угла государственной политики Владимира Зеленского и «его преступного режима».

На вопрос, хотел бы он вернуться в Киев, если будет такая возможность, Медведчук ответил: «Безусловно». Политик считает, что очень многие украинцы хотят вернуться, и в случае изменения ситуации, они обязательно это сделают.

Ранее Медведчук заявил, что Виктор Янукович последний легитимный президент Украины, а его отстранение от власти в 2014 году назвал незаконным. Он напомнил, что «был принят ряд решений, которые лишили этой власти Януковича».

В январе Медведчук предрек год катастрофы Зеленского на Украине. Он отметил, что для украинского народа это будет победой, так как власть давно отвернулась от людей и предала их.