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05:26, 21 февраля 2024Бывший СССР

Медведчук назвал последнего легитимного президента Украины

Медведчук назвал Януковича последним легитимным президентом Украины
Виктор Янукович

Виктор Янукович. Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук в беседе с РИА Новости заявил, что Виктор Янукович последний легитимный президент Украины, а его отстранение от власти в 2014 году назвал незаконным.

Он напомнил, что «был принят ряд решений, которые лишили этой власти Януковича».

По его словам, чтобы признать его легитимность или в те годы, или последующие, необходимо отменить ряд постановлений, в том числе и Верховной Рады об отстранении от власти, о передаче полномочий исполняющим обязанности, закон о лишении звания президента и прекратить уголовное преследование в отношении него.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о свержении законной власти в Киеве во время Майдана 10 лет назад. Так официальный представитель Кремля прокомментировал слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об указанной акции протеста, которая, по ее словам, стала символом стремления к свободе.

Массовые протестные акции, известные как Евромайдан, проходили зимой 2013-2014 годов и закончились свержением экс-президента Украины Виктора Януковича, который бежал в Россию. В ходе столкновений протестующих и силовиков в Киеве лишились жизни более 100 человек.

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      Марина Совина
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