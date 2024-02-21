Медведчук назвал последнего легитимного президента Украины

Медведчук назвал Януковича последним легитимным президентом Украины

Оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук в беседе с РИА Новости заявил, что Виктор Янукович последний легитимный президент Украины, а его отстранение от власти в 2014 году назвал незаконным.

Он напомнил, что «был принят ряд решений, которые лишили этой власти Януковича».

По его словам, чтобы признать его легитимность или в те годы, или последующие, необходимо отменить ряд постановлений, в том числе и Верховной Рады об отстранении от власти, о передаче полномочий исполняющим обязанности, закон о лишении звания президента и прекратить уголовное преследование в отношении него.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о свержении законной власти в Киеве во время Майдана 10 лет назад. Так официальный представитель Кремля прокомментировал слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об указанной акции протеста, которая, по ее словам, стала символом стремления к свободе.

Массовые протестные акции, известные как Евромайдан, проходили зимой 2013-2014 годов и закончились свержением экс-президента Украины Виктора Януковича, который бежал в Россию. В ходе столкновений протестующих и силовиков в Киеве лишились жизни более 100 человек.