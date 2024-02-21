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09:55, 21 февраля 2024Ценности

Москвича ударили по голове и оставили без редких вещей на миллион рублей

Воры ударили москвича по голове и оставили без редких вещей на миллион рублей

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Воры ударили москвича по голове и оставили без редких вещей на миллион рублей. Об этом сообщает издание Baza.

14 февраля к пострадавшему, который занимается перепродажей одежды и коллекционных предметов интерьера, пришел в гости на съемную квартиру его друг. При этом он пришел не один, а с четырьмя молодыми людьми. Двоих из них хозяин знал, поскольку с одним он сотрудничал по закупкам.

Спустя некоторое время мужчина заметил, что гости начали обыскивать коробки, находящиеся в квартире, и поинтересовался у них, что они ищут. Однако вместо ответа его ударили по голове и стали оскорблять. Грабители объяснили ему, что он взял товары на реализацию у одного из присутствующих молодых людей, и теперь пришло время отдавать долг.

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Пострадавший перевел им 150 тысяч рублей, но они все равно продолжили обыскивать квартиру. Так, грабители забрали с собой ковер от дизайнера Вирджила Абло, стоимость которого составляет семь тысяч долларов (около 644 тысяч рублей). Вдобавок они своровали несколько игрушек Bearbrick, несколько пар кроссовок и пуховик на сумму 1,3 миллиона рублей.

Мужчина объяснил следователям, что все перечисленные вещи нужны ему для работы. При этом он заявил, что к своему другу претензий не имеет, поскольку считает, что его запугали.

В декабре 2023 года сообщалось, что в Сочи сотрудник пункта выдачи заказов Центрального универсального магазина (ЦУМа) украл миллион рублей из кассы и потратил его на футбольные ставки.

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      Мария Винар
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