Мужчин предупредили о главных признаках рака простаты

Онколог Каприн: при раке простаты появляются проблемы с мочеиспусканием

Проблемы при мочеиспускании являются главными признаками развития рака простаты. Об этом предупредил главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн в своем Telegram-канале.

Каприн отметил, что рак предстательной железы — это одна из наиболее распространенных форм злокачественных опухолей у мужчин. По словам академика, на ранних стадиях заболевание обычно не беспокоит пациента. Первые жалобы появляются из-за учащенного или затрудненного мочеиспускания, появления сильных позывов в туалет и недержания мочи. Онколог предупредил, что другими тревожными признаками являются кровь в моче или потребность просыпаться ночью, чтобы сходить в туалет.

Для своевременного выявления заболевания Каприн рекомендовал мужчинам старше 45 лет регулярно делать УЗИ органов малого таза, а также сдавать анализ крови на простатический специфический антиген (ПСА). «При показателе ПСА больше 4 нг/мл необходимо незамедлительно обратиться к специалисту», — заявил врач.

Ранее главный радиолог Минздрава России Евгений Хмелевский рассказал, что лучевая терапия применяется для лечения онкологических и некоторых неонкологических заболеваний. По его словам, этот метод часто применяется, когда провести хирургическое вмешательство невозможно.