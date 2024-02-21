Врач-радиолог рассказал о неожиданном воздействии лучевой терапии

Радиолог Хмелевский: лучевая терапия нужна 50 процентам пациентов с онкологией

Примерно 50 процентам пациентов с онкологическими заболеваниями необходима лучевая терапия, также метод используют при аневризмах в головном мозге. О неожиданном воздействии лучевой терапии рассказал главный радиолог Минздрава России, заведующий отделом лучевой терапии МНИОИ им. П.А. Герцена профессор Евгений Хмелевский, пишет aif.ru.

По мнению Хмелевского, при лечении рака нельзя полностью отказаться от лучевой терапии, так как это единственный метод, позволяющий провести высокие дозы облучения непосредственно к опухоли. Благодаря этому свойству удается остановить рост раковых клеток даже в тяжелых случаях, говорит радиолог. Он добавил, что современная лучевая терапия позволяет сфокусировать облучение в определенной зоне и не наносить вред здоровым тканям.

Кроме того, лучевая терапия может использоваться и при неопухолевых заболеваниях — например, при аневризмах — аномальных расширениях стенок сосудов. Чаще такие аневризмы обнаруживаются в головном мозге Евгений Хмелевский главный радиолог Минздрава России

Врач добавил, что при первой-второй стадии рака лучевая терапия дает положительный эффект в 95 процентах случаев. Если есть метастазы, то вероятность успеха составляет 80 процентов.

Ранее эндокринолог Анастасия Фатеева рассказала о неочевидном симптоме рака щитовидной железы. По ее словам, на заболевание указывает сиплый голос.