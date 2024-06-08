Раскрыта реакция ПСЖ на возможный срыв трансфера Сафонова

Романо: ПСЖ не отказался от перехода Сафонова, которому запретили выезд из РФ

В «Пари Сен-Жермен» не поменяли позицию по переходу голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова, которому запретили покидать Россию. О реакции команды рассказал инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в соцсети X.

«ПСЖ надеется, что Сафонов вскоре станет новым вратарем команды», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Сафонову запретили выезд из РФ из-за долга по алиментам. После перерасчета вратарь оказался должен бывшей жене и дочери 60 миллионов рублей. Из-за этого его трансфер в ПСЖ может находиться под угрозой срыва. При этом сам футболист назвал информацию слухами.

25 мая сообщалось, что Сафонов близок к переходу в ПСЖ. Уточнялось, что клубы достигли окончательной договоренности по подписанию пятилетнего контракта.

