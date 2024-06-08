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09:45, 8 июня 2024Спорт

Сафонов оценил информацию о запрете выезда из России для трансфера в ПСЖ

Вратарь Сафонов: информация о запрете на выезд из-за долга по алиментам — слухи

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российский вратарь Матвей Сафонов оценил информацию о запрете выезда из России из-за долга по алиментам. Его слова приводит Sport24.

«Это все слухи, которые обсуждаются в СМИ. Все что написано — слухи», — заявил футболист. При этом он отказался подтверждать или опровергать появившуюся информацию.

6 июня Сафонову запретили выезд из России из-за долга по алиментам. После перерасчета вратарь оказался должен бывшей жене и дочери 60 миллионов рублей. Из-за этого его трансфер во французский ПСЖ оказался под угрозой срыва.

25 мая сообщалось, что Сафонов близок к переходу в ПСЖ. Уточнялось, что клубы достигли окончательной договоренности по подписанию пятилетнего контракта.

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      Анастасия Борисова
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