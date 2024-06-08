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19:47, 8 июня 2024Мир

Байден назвал две угрозы существованию человечества

Байден: ЯО и изменение климата являются единственными угрозами человечеству
СюжетСаммит G7

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Изменение климата и ядерное оружие (ЯО) являются единственными экзистенциальными угрозами существованию человечества. Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе совместного выступления со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, передает ТАСС.

«Мы вместе работаем над тем, чтобы ускорить переход всего мира к нулевому уровню [выбросов вредных веществ]. Это экзистенциальная угроза для человечества, единственная экзистенциальная угроза для человечества наряду с ядерным оружием, если мы ничего не предпримем в связи с изменением климата», — сказал он.

При этом глава Белого Дома подчеркнул, что в настоящий момент угроза изменения климата лишь усиливается.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду на то, что страны G7 подтвердят выделение Киеву 50 миллиардов долларов на предстоящем саммите, который пройдет в середине июня в Италии. Он подчеркнул, что Париж разделяет подход Вашингтона к оказанию финансовой поддержки Киеву «так долго и с той интенсивностью, которая необходима».

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      Александр Курбатов
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