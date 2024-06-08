Число способных атаковать на большой дальности Россию дронов у ВСУ оценили

Военный эксперт Дандыкин: у ВСУ достаточно много дронов с большой дальностью

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) достаточно много беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые способны на большой дальности атаковать территорию России, считает военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Так в беседе с «Лентой.ру» специалист оценил количество дронов с большой дальностью у ВСУ.

«Хоть они и называют сейчас БПЛА украинскими именами и говорят, что это все их, я думаю, что это все, так или иначе, западные изделия с достаточно большой дальностью. Мы знаем, что уже это сотни и сотни километров. Разумеется, западный мир дает им эти беспилотники. Я думаю, что достаточно много их у ВСУ», — рассказал Дандыкин.

По словам военного эксперта, беспилотники, атаковавшие ранее Северную Осетию, — это не те дроны, которые собирают на коленке.

«Это достаточно серьезные летательные аппараты со спутниковой привязкой, с аппаратурой и с бомбовой нагрузкой, которая может принести какой-то вред. Противодействие этому оказывается и будет еще более эффективным в последующем», — заключил он.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что беспилотники ВСУ атаковали территорию Дагестана. Сообщается, что один из БПЛА был подбит.

Утром в субботу, 8 июня, российские средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотники над территорией республики Северная Осетия — Алания. Информацию об этом подтвердили как Минобороны России, так и власти региона. С момента начала специальной военной операции Минобороны не сообщало об уничтожении беспилотников над регионом. Расстояние от Украины до республики составляет около 1500 километров.

