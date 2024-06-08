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20:31, 8 июня 2024Спорт

Тарасова оценила рекламу Олимпиады в Париже с Исинбаевой и флагом России

Тарасова назвала баннер Игр в Париже с Исинбаевой рекламой российского спорта
Татьяна Тарасова

Татьяна Тарасова. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила рекламный баннер Олимпийских игр-2024, на котором изображена легкоатлетка Елена Исинбаева с флагом России. Ее слова приводит ТАСС.

Тарасова назвала размещенный в Париже баннер рекламой российского спорта. «Потому что без русских спорт — это просто смешно, мы были, есть и будем. И вот они показывают нам, что когда надо, они таким образом рекламируют Олимпийские игры», — заявила тренер.

На плакате Исинбаева изображена со спины после победы в прыжках с шестом на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году. В руках она держит российский флаг.

Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Играм-2024 в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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