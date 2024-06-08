В зоне спецоперации российский военно-полевой хирург спас прооперированных им перед этим военных. Он закрыл их своим телом от украинского беспилотника, который летел на палатку, где находились бойцы.
О произошедшем случае рассказала на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
Хирург закрыл собой вход в палатку
По словам Цивилевой, эта история стала одной из последних, которая ее особо потрясла. С ее слов, военно-полевой хирург прооперировал семь спецназовцев, после чего они лежали в медицинской палатке. В этот момент на нее устремился дрон.
Хирург, который проводил операции, увидев БПЛА, принял решение встать на его пути и закрыл своим телом вход в палатку, хотя «безусловно, мог спасти свою жизнь», отметила Цивилева.
Он погибает сам, но он спасает семь жизней молодых парней
По ее словам, подобные современные герои «вдохновляют людей и помогают прийти к пониманию основ нравственности человека».
Российские медики и ранее спасали военных
В мае рассказывалось, как младший санитар Валерий Александров спас четверых раненых сослуживцев на линии соприкосновения в зоне СВО.
«В ходе боевых действий, находясь на линии боевого соприкосновения, Валерий Александров вынес из-под огня противника четверых российских военнослужащих, получивших ранения различной степени тяжести и неспособных самостоятельно передвигаться. Затем он оказал им первую медицинскую помощь и организовал эвакуацию в медицинский госпиталь», — сообщили в Минобороны РФ. Подчеркивается, что Александров и ранее неоднократно оказывал помощь сослуживцам. Он останавливал кровотечения, удалял осколки из ран и организовывал эвакуацию раненых.
В апреле же стало известно, как водитель-механик медицинского взвода Михаил Торгашев спас раненых бойцов во время атаки беспилотника, закрыв их своим телом.
По словам военкора Александра Коца, Торгашев был в числе тех, кто обеспечивал эвакуацию из села Бердычи к северо-западу от Авдеевки. 5 апреля медгруппа, в которую он входил, попала под обстрел противника кассетными боеприпасами. В ходе атаки двое медиков получили ранения. Россиянин решил перетащить товарищей под разбитый танк, где также спрятались трое штурмовиков, когда донесся звук приближающегося FPV-дрона.
Михаил Торгашев, не раздумывая, развернулся лицом к беспилотнику и перекрыл собой пространство между траками. Удар дрона он принял на себя, закрыв телом раненых за спиной, указал Коц. Благодаря его решению выжила вся группа военных, забравшаяся под танк: двое медиков и трое штурмовиков.