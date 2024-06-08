«Погибает сам, но спасает семь жизней». Хирург в зоне СВО после операции закрыл своим телом военных от беспилотника

Цивилева: хирург закрыл собой палатку с 7 ранеными бойцами от БПЛА ВСУ

В зоне спецоперации российский военно-полевой хирург спас прооперированных им перед этим военных. Он закрыл их своим телом от украинского беспилотника, который летел на палатку, где находились бойцы.

О произошедшем случае рассказала на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Хирург закрыл собой вход в палатку

По словам Цивилевой, эта история стала одной из последних, которая ее особо потрясла. С ее слов, военно-полевой хирург прооперировал семь спецназовцев, после чего они лежали в медицинской палатке. В этот момент на нее устремился дрон.

Фото: РИА Новости

Хирург, который проводил операции, увидев БПЛА, принял решение встать на его пути и закрыл своим телом вход в палатку, хотя «безусловно, мог спасти свою жизнь», отметила Цивилева.

Он погибает сам, но он спасает семь жизней молодых парней Анна Цивилева председатель фонда «Защитники Отечества»

По ее словам, подобные современные герои «вдохновляют людей и помогают прийти к пониманию основ нравственности человека».

Российские медики и ранее спасали военных

В мае рассказывалось, как младший санитар Валерий Александров спас четверых раненых сослуживцев на линии соприкосновения в зоне СВО.

«В ходе боевых действий, находясь на линии боевого соприкосновения, Валерий Александров вынес из-под огня противника четверых российских военнослужащих, получивших ранения различной степени тяжести и неспособных самостоятельно передвигаться. Затем он оказал им первую медицинскую помощь и организовал эвакуацию в медицинский госпиталь», — сообщили в Минобороны РФ. Подчеркивается, что Александров и ранее неоднократно оказывал помощь сослуживцам. Он останавливал кровотечения, удалял осколки из ран и организовывал эвакуацию раненых.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В апреле же стало известно, как водитель-механик медицинского взвода Михаил Торгашев спас раненых бойцов во время атаки беспилотника, закрыв их своим телом.

По словам военкора Александра Коца, Торгашев был в числе тех, кто обеспечивал эвакуацию из села Бердычи к северо-западу от Авдеевки. 5 апреля медгруппа, в которую он входил, попала под обстрел противника кассетными боеприпасами. В ходе атаки двое медиков получили ранения. Россиянин решил перетащить товарищей под разбитый танк, где также спрятались трое штурмовиков, когда донесся звук приближающегося FPV-дрона.

Михаил Торгашев, не раздумывая, развернулся лицом к беспилотнику и перекрыл собой пространство между траками. Удар дрона он принял на себя, закрыв телом раненых за спиной, указал Коц. Благодаря его решению выжила вся группа военных, забравшаяся под танк: двое медиков и трое штурмовиков.