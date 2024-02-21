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09:55, 21 февраля 2024Мир

На Западе рассказали о кровожадности Байдена из-за возвращения Крыма в Россию

FN: в 2014 Байден призывал Обаму заставить Россию «заплатить кровью» за Крым

Фото: Hannah Beier / Reuters

Когда Крым в результате референдума 2014 года вернулся в состав России, занимающий пост вице-президента Джо Байден призывал президента Барака Обаму заставить Москву «заплатить за это деньгами и кровью», но тот отверг его предложения. Об этом со ссылкой на журналиста Александра Уорда из Politico сообщает Fox News.

«Администрация Обамы мало что сделала в ответ [на действия России], кроме того, что предоставила Украине оборонительное оружие, ввела санкции против Кремля и вышвырнула Россию из "Большой восьмерки", превратив ее в "Большую семерку"», — говорится в книге.

При этом Уорд высказал мнение, что «США могли бы сделать больше, если бы у руля стоял вице-президент Джо Байден». Вместе с тем журналист напомнил, что Обама, несмотря на несогласие со словами Байдена, сделал его фактическим спецпосланником США на Украине.

Летом 2023 года Обама признал желание крымчан быть в составе России и заявил, что обстоятельства в 2014 году были другими по сравнению с февралем 2022 года, когда началась военная операция России на Украине. Обама добавил, что в то время западные союзники не оказывали Киеву никакой финансовой или военной поддержки, потому что присоединение Крыма к России нашло «некоторое понимание в Европе».

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      Виктория Кондратьева
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