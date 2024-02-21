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14:20, 21 февраля 2024Забота о себе

Названа подходящая для каждого физическая нагрузка

Фото: Johannes Plenio / Unsplash

Врач-методист Варвара Попова назвала физическую нагрузку, которая подходит для каждого. В беседе с aif.ru она порекомендовала заниматься ходьбой.

Ходьба подходит для людей всех возрастов и не имеет противопоказаний, отметила Попова. Она посоветовала заниматься интенсивной ходьбой в среднем 150 минут каждую неделю. При этом врач уточнила, что важно заниматься в комфортном режиме, без чрезмерных усилий.

Напоследок врач-методист напомнила, что регулярная физическая активность снижает риск развития инфарктов и инсультов.

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      Вера Владзиевская
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