Названа подходящая для каждого физическая нагрузка

Врач-методист Варвара Попова назвала физическую нагрузку, которая подходит для каждого. В беседе с aif.ru она порекомендовала заниматься ходьбой.

Ходьба подходит для людей всех возрастов и не имеет противопоказаний, отметила Попова. Она посоветовала заниматься интенсивной ходьбой в среднем 150 минут каждую неделю. При этом врач уточнила, что важно заниматься в комфортном режиме, без чрезмерных усилий.

Напоследок врач-методист напомнила, что регулярная физическая активность снижает риск развития инфарктов и инсультов.

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