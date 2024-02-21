Названы ухудшающие сон популярные пищевые привычки

Эксперт по сну Хейнсворт: ощущение голода мешает заснуть и ухудшает качество сна

Эксперт по сну Эшли Хейнсворт перечислил популярные пищевые привычки, которые мешают заснуть и ухудшают качество сна. Его слова приводит Daily Mirror.

Хейнсворт посоветовал не ложиться спать с ощущением голода, поскольку в таком состоянии организму труднее погрузиться в сон. Вместе с тем, по его мнению, нарушить сон могут и некоторые виды перекусов. «Углеводы и сахар дают нам энергию, стимулируют мозг, но могут усиливать беспокойство, поэтому по возможности перед сном лучше их избегать», — дал совет эксперт.

Еще нежелательными в вечернее время продуктами Хейнсворт назвал любые злаки, напитки с содержанием алкоголя и кофеина, а также острую пищу. Он объяснил, что избыток перца может провоцировать изжогу, которая помешает выспаться. В качестве полезного вечернего перекуса специалист предложил орехи и несладкие кисломолочные продукты.

Ранее нефролог Михаил Елисеев предупредил, что чрезмерно соленая пища вредит здоровью почек. По его словам, из-за соли почкам приходится интенсивно работать, чтобы вывести излишнюю жидкость из организма.