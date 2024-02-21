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14:32, 21 февраля 2024Интернет и СМИ

Названы важные действия для защиты данных при потере смартфона

Аналитик Шутов рекомендовал при потере смартфона удаленно заблокировать его

Фото: Pxhere.com

Преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов назвал важные действия для защиты данных при потере смартфона. В беседе с агентством «Прайм» специалист рекомендовал удаленно заблокировать устройство.

В первую очередь при потере смартфона аналитик посоветовал заблокировать сим-карту. Если телефон на базе Android, необходимо его заблокировать через Google-аккаунт, если iPhone — через сервисы Apple, отметил также Шутов.

Затем, как сообщил специалист, необходимо уведомить о пропаже устройства друзей и родственников. «Это важно, чтобы они не отвечали на фейковые запросы о переводе средств и не реагировали на другие обманные действия», — объяснил он.

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В случае, если устройство потеряно вместе с банковской картой или стикером для оплаты, нужно установить блокировку для средств оплаты, рассказал Шутов. Он также рекомендовал поменять пароли в учетных записях и соцсетях. «Так вы уменьшите шанс на нежелательные действия со стороны вероятного злоумышленника», — пояснил эксперт.

Специалист настоятельно посоветовал найти серийный номер или IMEI-код утерянного смартфона и обратиться с ним в полицию. «Так правоохранители смогут быстрее обнаружить пропавший девайс», — добавил он.

Ранее Шутов перечислил признаки прослушки на смартфоне. Одним из таких признаков он назвал перегрев устройства.

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      Олег Давыдов
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