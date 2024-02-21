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13:21, 21 февраля 2024Из жизни

Не подозревавшая о беременности женщина родила в туалете на работе

Мать двоих детей из США неожиданно для себя родила сына на работе в магазине

Фото: Omar Lopez / Unsplash

В США не подозревавшая о беременности мать двоих детей из штата Огайо родила сына в туалете после рабочей смены. Об этом сообщает WJW.

У Кейтлин Бек-Барат из поселка Рейланд не было ни утренней тошноты, ни усталости, ни других признаков беременности. Утром 19 февраля она, как обычно, отправилась на работу в сетевой магазин Bell Store, в городе Сент-Клэрсвилль. К вечеру женщина ощутила позывы, которые приняла за желание сходить в туалет.

«В общем, я села, поднатужилась, и из меня неожиданно появился ребенок. Я даже не поняла, что произошло, пока не услышала его первый тихий крик», — сказала Бек-Барат.

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Ранее жительница США родила девочку посреди снежной бури. Женщина ехала с мужем в машине, когда у нее началась родовая деятельность.

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      Антонина Черташ
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