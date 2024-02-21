Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:51, 21 февраля 2024Наука и техника

Военный рассказал об особенностях отправленных в зону СВО «Бэргэнов»

Полковник Матвийчук: вездеходы «Бэргэн» нужны для перевозки состава и грузов
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: «Аэролодки и Вездеходы Север» / YouTube

Вездеходы «Бэргэн», отправленные Якутией в зону проведения специальной военной операции (СВО), нужны для перевозки состава и грузов, рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. В беседе с «Лентой.ру» специалист сообщил об особенностях машин.

«"Бэргэн" — это бронированный автомобиль с повышенной проходимостью. Ничем другим он не отличается. Это автомобиль только для перевозки личного состава и грузов», — поделился Матвийчук.

Материалы по теме:
Год назад Запад пообещал Украине дать Abrams, Challenger и Leopard. Почему танки, ракеты и другое оружие не помогло ВСУ?
Год назад Запад пообещал Украине дать Abrams, Challenger и Leopard.Почему танки, ракеты и другое оружие не помогло ВСУ?
25 января 2024
«Все небо заполнили дроны» Беспилотники изменили облик современной войны. Какую роль они играют на поле боя в зоне СВО?
«Все небо заполнили дроны»Беспилотники изменили облик современной войны. Какую роль они играют на поле боя в зоне СВО?
4 февраля 2024

Ранее стало известно, что Якутия направит в зону СВО два вездехода «Бэргэн». Оснащенные противоосколочной защитой снегоболотоходы планируется отправить на текущей неделе. Машины имеют закрытый кузов, их грузоподъемность превышает одну тонну. По отзывам охотников и рыбаков, техника отличается хорошей управляемостью и проходимостью по пересеченной местности.

В начале года в России была создана высокоманевренная вездеходная платформа «Сарацин», предназначенная для работы мобильных боевых групп в зоне СВО. Глава компании-разработчика ООО «Арго» Константин Багдасаров тогда пояснял, что при конструировании изделия учитывался опыт применения мобильных групп и кочующих огневых позиций. Еще одной задачей для «Сарацинов» собеседник агентства называл сопровождение колонн бронетехники.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Алена Шевченко
      Обсудить
      Последние новости

      Евросоюз согласовал 13-й пакет санкций против России. В новый список попали 200 компаний и физлиц

      Раскрыты действия ВСУ в районе Работино и Вербового

      Барсук превратил дом семьи в «фильм ужасов» и нанес ущерб на 234 тысячи рублей

      В Германии вступление Украины в ЕС сравнили с морковкой для осла

      Названа подходящая для каждого физического нагрузка

      Зендея и Тимоти Шаламе появились на публике в парных нарядах

      Главу СК попросили проверить писателя Шендеровича на дискредитацию ВС РФ

      Шесть авиарейсов из России в Таиланд задержали из-за неисправности самолета

      Цыгане в Закарпатской области Украины избили сотрудника военкомата

      Актер Анатолий Белый оценил свою востребованность в Израиле

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше