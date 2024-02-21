Военный рассказал об особенностях отправленных в зону СВО «Бэргэнов»

Полковник Матвийчук: вездеходы «Бэргэн» нужны для перевозки состава и грузов

Вездеходы «Бэргэн», отправленные Якутией в зону проведения специальной военной операции (СВО), нужны для перевозки состава и грузов, рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. В беседе с «Лентой.ру» специалист сообщил об особенностях машин.

«"Бэргэн" — это бронированный автомобиль с повышенной проходимостью. Ничем другим он не отличается. Это автомобиль только для перевозки личного состава и грузов», — поделился Матвийчук.

Ранее стало известно, что Якутия направит в зону СВО два вездехода «Бэргэн». Оснащенные противоосколочной защитой снегоболотоходы планируется отправить на текущей неделе. Машины имеют закрытый кузов, их грузоподъемность превышает одну тонну. По отзывам охотников и рыбаков, техника отличается хорошей управляемостью и проходимостью по пересеченной местности.

В начале года в России была создана высокоманевренная вездеходная платформа «Сарацин», предназначенная для работы мобильных боевых групп в зоне СВО. Глава компании-разработчика ООО «Арго» Константин Багдасаров тогда пояснял, что при конструировании изделия учитывался опыт применения мобильных групп и кочующих огневых позиций. Еще одной задачей для «Сарацинов» собеседник агентства называл сопровождение колонн бронетехники.