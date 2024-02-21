Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:29, 21 февраля 2024Наука и техника

Оценено время падения на Землю неуправляемого спутника ERS-2

ЕКА: неуправляемый спутник ERS-2 начнет падение на Землю в 19:32 по Москве

Фото: Poppy / Wikimedia

Неуправляемый европейский спутник дистанционного зондирования Земли European Remote Sensing 2 (ERS-2) войдет в плотные слои атмосферы планеты в среду, 21 февраля, в 19:32 по московскому времени. Время падения космического аппарата оценило Европейское космическое агентство (ЕКА).

Ожидаемая точка входа в атмосферу Земли (на высоте около 80 километров, когда начнется разрушение космического корабля) находится недалеко от восточного побережья Африки напротив Мадагаскара.

Данные о начале неконтролируемого падения космического аппарата на планету предоставлены с неопределенностью в 4,61 часа. «Эта неопределенность обусловлена ​​прежде всего влиянием непредсказуемой солнечной активности, которая влияет на плотность земной атмосферы и, следовательно, на сопротивление, испытываемое спутником», — заявили в ЕКА.

Ранее ЕКА сообщило, что большая часть спутника должна сгореть в атмосфере, однако часть его может упасть на поверхность планеты.

Ракета Ariane 4 с космическим аппаратом ERS-2 была запущена с космодрома Куру во Французская Гвиане 21 апреля 1995 года. 2,5-тонный спутник располагался на солнечно-синхронной орбите высотой 800 километров и наклонением 98,5 градуса.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Три крупнейших банка Китая перестали принимать платежи из России. Почему они испугались санкций США?

      Писатель Шендерович в разговоре с пранкерами согласился отправлять гонорары ВСУ

      Президент Таджикистана вылетел в Россию

      Путин вручил награды воинским частям ВКС России

      Президент Аргентины понадеялся на встречу с Месси

      Премьера японского хоррора «Канашибари» состоялась в формате аудиосериала

      Момент минирования машины правоохранителя в Лобне попал на видео

      49-летний россиянин бесследно исчез после припадка на работе

      Оценено время падения на Землю неуправляемого спутника ERS-2

      Известная 70-летняя модель показала фото в спортивном бюстгальтере

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше