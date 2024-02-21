Певица Ханна показала фигуру в нижнем белье

Российская певица, жена исполнительного директора лейбла Black Star Пашу (Павла Курьянова) Ханна (настоящее имя — Анна Иванова) показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующие кадры появились в ее Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

33-летняя поп-исполнительница снялась в гардеробной напротив зеркала в полный рост в белом комплекте нижнего белья. Упомянутый наряд состоял из бюстгальтера на тонких бретелях с поролоновыми чашками и укороченный шорт. При этом звезда продемонстрировала подтянутую фигуру с кубиками пресса.

Кроме того, знаменитость надела на голову махровое полотенце. «Ну что...» — многозначительно подписала она пост.

В июле 2023 года певица Ханна показала фигуру через полгода после родов. Знаменитость предстала в купальнике, состоящем из топа и плавок на высокой посадке.