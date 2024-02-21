Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:58, 21 февраля 2024Мир

Политолог раскрыл содержание 13-го пакета санкций ЕС против России

Политолог Топорнин: новые санкции затронут помогавшие России компании
СюжетСанкции против России:

Фото: Yves Herman / Reuters

Новый, 13-й пакет санкций Евросоюза против России будет не секторальным, а затрагивающим отдельных физических и юридических лиц, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Николай Топорнин. Санкции, по его словам, также распространятся на иностранные компании, помогавшие России в обходе ограничений.

Этот пакет санкций, как напомнил Топорнин, должны запустить к годовщине начала украинского конфликта, 24 февраля. Новых ограничений по отраслям ждать не стоит, подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

«Этот пакет готовился заранее, из проекта я видел, что там присутствуют физические и юридические лица, затронуты отдельные предприятия», — сказал политолог.

Он добавил, что ограничения также могут коснуться отдельных индийских и китайских компаний, которые, по мнению ЕС, помогали России в обходе санкций.

«С точки зрения эффективности этого пакета, результативность невысокая. Но тем лицам, которые попадут в список, безусловно, будет неприятно. Впрочем, охват не очень широкий, этот список, в сравнении с другими, не такой "злой"», — заметил Топорнин.

Материалы по теме:
Россия прожила год с потолком цен на нефть, но США хотят усилить ограничения. Как это повлияет на мировую экономику?
Россия прожила год с потолком цен на нефть, но США хотят усилить ограничения. Как это повлияет на мировую экономику?
9 января 2024
«Санкции дают о себе знать» В России начали часто ломаться самолеты. Насколько безопасно теперь на них летать?
«Санкции дают о себе знать»В России начали часто ломаться самолеты. Насколько безопасно теперь на них летать?
26 января 2024

Ранее сообщалось, что послы стран Европейского союза (ЕС) согласовали 13-й пакет санкций против России. Предполагается, что в санкционный список будут добавлены около 200 юридических и физических лиц, но новых секторальных санкций не предусмотрено.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Евросоюз согласовал 13-й пакет санкций против России. В новый список попали 200 компаний и физлиц

      Раскрыты действия ВСУ в районе Работино и Вербового

      Барсук превратил дом семьи в «фильм ужасов» и нанес ущерб на 234 тысячи рублей

      В Германии вступление Украины в ЕС сравнили с морковкой для осла

      Названа подходящая для каждого физического нагрузка

      Зендея и Тимоти Шаламе появились на публике в парных нарядах

      Главу СК попросили проверить писателя Шендеровича на дискредитацию ВС РФ

      Шесть авиарейсов из России в Таиланд задержали из-за неисправности самолета

      Цыгане в Закарпатской области Украины избили сотрудника военкомата

      Актер Анатолий Белый оценил свою востребованность в Израиле

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше