Польша заметила «странный шантаж» от Украины и пригрозила новыми ограничениями

Польша введет ограничения, если Украина откажется обсуждать сельхозпродукцию

Заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак заявил, что страна может ввести новые ограничения в отношении поставок сельхозпродукции Украины, если странам не удастся решить спорные вопросы путем переговоров. Об этом сообщает Polsat News.

Он отметил, что переговоры, где будут обсуждаться эти вопросы, пройдут в ближайшие дни между министром сельского хозяйства Польши Чеславом Секерским и его украинским коллегой Николаем Сольским.

«Мяч на стороне Украины», — прокомментировал предстоящую встречу Колодзейчак. Он объяснил, что от Киева зависят последующие действия Варшавы. Если украинцы откажутся договориться, «польское правительство введет дополнительные ограничения».

Заместитель министра также отметил, что он стал замечать «странный шантаж» со стороны Украины, которая ранее пригрозила Польше введением эмбарго на продукцию сельского хозяйства.

20 февраля сообщалось, что польские фермеры в ходе протестов заблокировали пункты пропуска на украинской границе. Протестующие также призвали президента России Владимира Путина «навести порядок» с Украиной, Брюсселем и властями Польши.