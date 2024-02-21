Посол США посетила обвиняемого в шпионаже журналиста Эвана Гершковича

Посол США Трейси посетила обвиняемого в шпионаже журналиста WSJ Эвана Гершковича

Посол США в России Линн Трейси посетила в СИЗО «Лефортово» журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже. Слова дипломата приводятся в сообщении пресс-службы посольства в Telegram.

«Эван находится в добром здравии и сохраняет бодрость духа, несмотря на обстоятельства. Мы продолжим оказывать всю необходимую поддержку Эвану и его семье», — заявила она, призвав освободить Гершковича и отставного американского морского пехотинца Пола Уилана, осужденного за шпионаж.

Ранее стало известно, что Московский городской суд оставил Гершковича в СИЗО. Журналист будет под стражей до 30 марта.