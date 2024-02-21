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00:58, 21 февраля 2024Мир

Посол в США заявил о готовности России к диалогу с Украиной

Посол РФ в США Антонов заявил, что Москва не отказывается от диалога с Киевом

Посол России в США Анатолий Антонов заявил о готовности Москвы к диалогу с Киевом. Об этом пишет Newsweek.

По его словам, Россия не отказывается от диалога с Украиной. Он выразил уверенность, что рано или поздно мирные договоренности будут достигнуты. «Вопреки стараниям покровителей киевского режима, которые продолжают вбрасывать миллиарды в затягивание кризиса, несущего страдания тысячам людей», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к мирному урегулированию на Украине. «Если Запад хочет мирного урегулирования конфликта на Украине — пожалуйста, Россия готова», — подчеркнул глава государства. По словам российского лидера, Москва хотела завершить конфликт мирным путем даже после начала специальной военной операции, однако украинская сторона не была к этому готова.

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