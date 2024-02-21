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11:37, 21 февраля 2024Бывший СССР

Президент Таджикистана вылетел в Россию

Президент Таджикистана Рахмон вылетел в Казань с рабочим визитом

Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон вылетел в Россию из международного аэропорта Душанбе. Об этом сообщила пресс-служба таджикского лидера.

«21 февраля основатель мира и национального единства — лидер нации, президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон отбыл в город Казань Российской Федерации с рабочим визитом», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в поездке президента будут сопровождать заместитель премьер-министра Республики Таджикистан, министры иностранных дел, промышленности и новых технологий, сельского хозяйства и другие официальные лица.

21 февраля в Казани состоится церемония открытия международных соревнований «Игры Будущего». Мероприятие планируют посетить лидеры ряда стран. Так, президент России Владимир Путин заявлял о намерении встретиться с президентами Казахстана, Киргизии и Узбекистана.

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      Александр Курбатов
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