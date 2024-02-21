Рахмон назвал Путина другом и братом Таджикистана

Рахмон на открытии Игр будущего назвал Путина другом и братом Таджикистана

Президент России Владимир Путин является другом и братом Таджикистана, заявил лидер страны Эмомали Рахмон на открытии Игр будущего в Казани. Об этом пишет ТАСС.

Выступая на таджикском языке, он поздравил «инициатора мероприятия высокого международного уровня». Он назвал Путина другом Таджикистана. «Поздравляю нашего друга и брата Путина Владимира Владимировича и желаю ему здоровья и долгой жизни», — указал он. Рахмон пожелал удачи всем участникам.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл на церемонию открытия международного мультиспортивного турнира Игры будущего.

26 декабря 2023 года глава государства подписал закон об организации и проведении Игр будущего. Цель игр — популяризация на международном и национальном уровнях видов спорта, которые сочетают в себе цифровые технологии и физическую активность.