Президент Путин прибыл на церемонию открытия Игр будущего в Казани

Президент России Владимир Путин прибыл на церемонию открытия международного мультиспортивного турнира Игры будущего, которая пройдет в Казани. Об этом сообщает РИА Новости.

О прилете Путина в столицу Татарстана Казань стало известно ранее 21 февраля. Президент запланировал рабочую поездку, в ходе которой он проведет встречи с иностранными лидерами и поучаствует в церемонии открытия Игр будущего.

26 декабря глава государства подписал закон об организации и проведении Игр будущего. В документе присутствует нормативная база для организации и проведения турнира.

В число целей игр входит популяризация на международном и национальном уровнях видов спорта, которые сочетают в себе цифровые технологии и физическую активность.