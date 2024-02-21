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19:45, 21 февраля 2024Россия

Путин прибыл на церемонию открытия Игр будущего

Президент Путин прибыл на церемонию открытия Игр будущего в Казани

Фото: Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин прибыл на церемонию открытия международного мультиспортивного турнира Игры будущего, которая пройдет в Казани. Об этом сообщает РИА Новости.

О прилете Путина в столицу Татарстана Казань стало известно ранее 21 февраля. Президент запланировал рабочую поездку, в ходе которой он проведет встречи с иностранными лидерами и поучаствует в церемонии открытия Игр будущего.

26 декабря глава государства подписал закон об организации и проведении Игр будущего. В документе присутствует нормативная база для организации и проведения турнира.

В число целей игр входит популяризация на международном и национальном уровнях видов спорта, которые сочетают в себе цифровые технологии и физическую активность.

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      Никита Абрамов
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