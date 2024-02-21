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20:33, 21 февраля 2024Мир

Россия призвала суд ООН дать оценку израильской оккупации Палестины

МИД: РФ призывает Международный суд ООН дать оценку оккупации Израилем Палестины

Фото: Reuters

Россия призывает Международный суд ООН дать юридическую оценку израильской оккупации Палестины. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.

«Строительство Израилем новых поселений на Западном берегу реки Иордан продолжается рекордными темпами, несмотря на солидарное признание незаконности такой деятельности Советом Безопасности и Генеральной Ассамблеей ООН. Российская сторона призывает суд дать надлежащую юридическую оценку данной трагической ситуации», — указали в ведомстве.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что действия Запада по урегулированию конфликта в Газе без прямого диалога Израиля и Палестины не дадут никакого результата.

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      Виктория Кондратьева
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