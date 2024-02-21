Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:33, 21 февраля 2024Россия

Россиянину замяло ногу в станок

РЕН ТВ: жителю Ленобласти во время работы замяло ногу в станок

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Жителю Ленинградской области во время работы замяло ногу в станок. Об этом сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.

Собеседник телеканала отметил, что все произошло накануне в городе Волхов. Пострадавшего россиянина госпитализировали.

Мужчина получил открытый перелом правой голени, вывих коленного сустава, вывих правового надколенника. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести, добавил источник.

Ранее сообщалось, что уборщик снега из Екатеринбурга так долго чистил крышу офисного здания, что не заметил, как его руки примерзли к лопате.

Замерзший рабочий стоял на крыше, пока с соседнего объекта не пришел его коллега. Он вызвал спасателей и медиков. Мужчину сняли с крыши и отогрели. У него выявили первую стадию обморожения.

До этого во Владимире молодого человека, пролежавшего в сугробе три дня, спасли благодаря вещему сну.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      В Крыму призвали денонсировать договор с Германией от 1990 года. Что не устраивает немецкую общину полуострова?

      В Запорожской области получили повреждения объекты инфраструктуры

      Британский миллиардер стал совладельцем «Манчестер Юнайтед»

      Инстасамка выпустит кавер на хит Кати Лель «Мой мармеладный»

      Apple вернула лидерство на европейском рынке смартфонов

      Последствия разведения признанного наркотиком цветка попросили объяснить

      Информатор ФБР по делу Хантера Байдена заявил о связах с российской разведкой

      На Урале нашли виновного в организации БДСМ-вечеринки в Окружном доме офицеров

      Губернатор ответил на вопрос о возможном приезде Путина в Ростовскую область

      Россиянину замяло ногу в станок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше