Россиянину замяло ногу в станок

РЕН ТВ: жителю Ленобласти во время работы замяло ногу в станок

Жителю Ленинградской области во время работы замяло ногу в станок. Об этом сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.

Собеседник телеканала отметил, что все произошло накануне в городе Волхов. Пострадавшего россиянина госпитализировали.

Мужчина получил открытый перелом правой голени, вывих коленного сустава, вывих правового надколенника. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести, добавил источник.

Ранее сообщалось, что уборщик снега из Екатеринбурга так долго чистил крышу офисного здания, что не заметил, как его руки примерзли к лопате.

Замерзший рабочий стоял на крыше, пока с соседнего объекта не пришел его коллега. Он вызвал спасателей и медиков. Мужчину сняли с крыши и отогрели. У него выявили первую стадию обморожения.

До этого во Владимире молодого человека, пролежавшего в сугробе три дня, спасли благодаря вещему сну.