ВС России сорвали ротацию ВСУ возле Клещеевки на артемовском направлении

Отряд «Варвар» спецназа «Ахмат» сорвал ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Клещеевки на артемовском направлении. Об этом рассказал командир группы с позывным Варвар, передает Telegram-канал «RT на русском».

По его словам, в гнездо украинского пулеметчика дважды прилетел российский FPV-дрон. «Его эвакуировали ночью и новые силы туда ввели. На следующий день их опять [разбомбили]», — сообщил боец.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России взяли контроль над населенным пунктом Крынки в Херсонской области. По словам министра обороны Сергея Шойгу, поселок, ставший плацдармом украинских войск на левом берегу Днепра, полностью зачищен.

Потерю ВСУ Крынок ранее предрекал британский аналитик Александр Меркурис. По мнению аналитика, это поставит крест на планах Киева возобновить наступление в сторону Крыма.