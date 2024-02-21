Российский футболист рассказал о посещении резиденции Кадырова

Футболист Лебеденко рассказал, что был шокирован масштабами резиденции Кадырова

Футболист московского «Торпедо» Игорь Лебеденко рассказал о посещении резиденции главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Лебеденко признался, что масштабы резиденции Кадырова его шокировали. «Гольф-кары, много золота — напоминает Арабские Эмираты. Даже мини-зоопарк есть! До сих пор перед глазами, как Станислав Саламович [Черчесов] подошел к клетке со львом и сказал: "Тише-тише, я такой же"», — вспомнил футболист.

Отвечая на вопрос, как часто Кадыров контактировал с игроками, Лебеденко отметил, что глава республики собирал команду перед началом сезона, представлял новичков, вручал им майки и сувениры, а также иногда устраивал для них ужины в резиденции. После важных матчей Кадыров мог появиться в раздевалке, но, несмотря на результат, с игроками общался позитивно и уважительно.

Лебеденко выступал за «Терек» с 2012 по 2017 год. Всего он провел за клуб 147 матчей, в которых забил 21 мяч и отдал 14 результативных передач. Черчесов возглавлял грозненский клуб с 2011-го по 2013-й. В 2017 году «Терек» был переименован в «Ахмат» в честь первого президента Чечни Ахмата Кадырова.