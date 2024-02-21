Сбежавшую из зоопарка макаку нашли благодаря объедкам

Сбежавшую из зоопарка в Шотландии макаку нашли благодаря йоркширскому пудингу

В Шотландии японский макак сбежал из зоопарка и попался на пятый день благодаря любви к объедкам. Об этом пишет Independent.

Самец японского макака по имени Хонсю выбрался из своего вольера в зоопарке недалеко от города Кингусси в Шотландском высокогорье в воскресенье, 11 февраля. Сбежавшего примата, которого прозвали Конгом Кингусси, искали пять дней, используя камеры видеонаблюдения. Жителей города попросили убрать в дом всю еду, чтобы вынудить животное вернуться в зоопарк. Однако это не помогло.

Лишь в четверг, 15 февраля, на горячую линию поступил звонок от женщины, которая нашла макаку у себя в саду. Стефани Буньян накануне оставила в кормушке для птиц немного объедков, включая остатки йоркширского пудинга. Именно они и привлекли Хонсю, который безмятежно ел, когда его заметила Буньян.

Сразу после звонка на место выехала команда смотрителей с дроном. Они успешно выследили макаку в саду и выстрелили в него дротиком с транквилизатором. После этого Хонсю увезли обратно в зоопарк. Его осмотрит ветеринар, после чего макака вернут в вольер к сородичам.

Ранее сообщалось, что обезьяна украла паспорт у туристки на Бали. Несмотря на попытки обменять его на лист бумаги, животное порвало документ на глазах у расстроенной женщины.