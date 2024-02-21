Экономист рассказал о судьбе денег клиентов «Киви Банка» после отзыва лицензии

Экономист Ордов: клиентам «Киви Банка» вернут до 1,4 миллиона рублей

Россиянам, у которых на счетах в «Киви Банке» меньше 1,4 миллиона рублей, вернут все их деньги, рассказал доктор экономических наук, директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. В беседе с «Лентой.ру» экономист сообщил о судьбе выплат.

«Важно найти договоры для того, чтобы эти документы были под рукой. Потому что до этого мы были свидетелями того, что выяснялось, что была какая-то черная книга депозитов, которые не проходили официальным путем. Дай бог, что с этим банком этого не будет. Но и тут ничего страшного, просто это займет чуть больше времени с точки зрения доказывания наличия депозита», — сообщил Ордов.

У кого на счетах меньше 1,4 миллиона, тем выплаты гарантированы Константин Ордов директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова

По словам экономиста, из-за отзыва лицензии у банка у компаний, обслуживающихся в нем, могут быть проблемы.

«Будут осложнены транзакции. Но это та история, которая никаким образом теперь непредотвратима. А все выводы о выплатах сумм свыше 1,4 миллиона можно будет сказать только после ревизии активов и обязательств банка», — заключил он.

Российский «Киви Банк» лишился лицензии на осуществление банковских операций 21 февраля. Центробанк объяснил решение многочисленными случаями нарушения федерального законодательства.

По состоянию на середину февраля «Киви Банк» занимал 89-е место в банковской системе России. Он является участником системы страхования вкладов. В организацию назначена временная администрация, функции которой возложены на «Агентство по страхованию вкладов».

«Агентство по страхованию вкладов» начнет выплаты вкладчикам лишившегося лицензии «Киви Банка» не позднее 6 марта 2024 года. В назвавшей сроки госкорпорации предварительно оценили объем выплат вкладчикам в 4,6 миллиарда рублей.

Гражданин сможет получить возмещение в рублях, исходя из суммы всех его вкладов в банке, включая проценты по ним, но не более установленного лимита страхового возмещения, составляющего в РФ 1,4 миллиона и 10 миллионов рублей (второй вариант — при временно высоких остатках на счетах при особых жизненных обстоятельствах).