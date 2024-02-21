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11:01, 21 февраля 2024Наука и техника

Раскрыты подробности умного кольца Apple

9to5Mac: Apple ускорила разработку умного кольца для конкуренции с Samsung

Фото: Aly Song / Reuters

В корпорации Apple намерены представить умное кольцо в ближайшие месяцы. Об этом сообщает корейское издание ET News.

Журналисты медиа сослались на неназванного инсайдера. Согласно его данным, американская компания ускорила разработку умного кольца, его могут представить в 2024 году. Также авторы раскрыли подробности устройства — компактные размеры, опции отслеживания активности, умные функции.

По мнению специалистов, в Apple активизировались из-за анонса смарт-кольца от Samsung в январе. В корпорации якобы не хотят уступать конкуренту потенциально большой сегмент рынка. Сообщается, что именно по этой причине Apple запатентовала несколько вариантов носимого на пальце устройства.

Журналисты издания 9to5Mac возразили тем, что Apple патентует десятки гаджетов и технологий в год. «Идея о том, что запуск Samsung повлияет на сроки любого анонса Apple, особенно глупа: компания из Купертино всегда действует в своем собственном графике», — подчеркнули авторы медиа.

Ранее стало известно, что корпорация Samsung запланировала выпуск первого смарт-кольца летом. Девайс покажут вместе с умными часами Galaxy Watch 7.

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      Андрей Ставицкий
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